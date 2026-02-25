Fondazione del corpo dei vigili del fuoco | il programma delle celebrazioni a Reggio Calabria

Venerdì 27 febbraio, anche nella Città metropolitana di Reggio Calabria, avrà luogo la celebrazione della nascita del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con Decreto del Ministeriale del 27 febbraio 2025, infatti, è stata istituita la festa commemorativa dell’istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco che avrà luogo ogni anno il 27 febbraio. La data non è casuale: proprio il 27 febbraio 1939 è stato emanato il Regio Decreto-Legge n. 333, con il quale è stato istituito il corpo nazionale dei vigili del fuoco, “fondendo” i corpi provinciali del Regno d’Italia. A tal proposito, il comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria ha organizzato la celebrazione che si svolgerà in momenti e in luoghi diversi della città con il programma di seguito riportato: 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIl Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino celebrerà venerdì 27 febbraio 2026 la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione de ... irpinianews.it

Giornata della fondazione dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio celebrazioni in CalabriaIl prossimo 27 febbraio avrà luogo la celebrazione della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con Decreto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi del 27 febbraio 2025, infatti, è ... citynow.it

