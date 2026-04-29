L’eurodeputato Denis Nesci ha criticato l’amministrazione guidata dal sindaco di Reggio Calabria, affermando che la città si trovi in uno stato di declino. La presa di posizione è avvenuta il 29 aprile 2026 e riguarda le condizioni della città e le scelte dell’attuale gestione comunale. Nessuna altra persona o ente è stata coinvolta in questa dichiarazione.

? Cosa sapere L'eurodeputato Denis Nesci attacca l'amministrazione Falcomatà a Reggio Calabria il 29 aprile 2026.. Il declino dei servizi e l'emigrazione giovanile segnano il nuovo scenario elettorale con Francesco Cannizzaro.. L’eurodeputato Denis Nesci ha lanciato un attacco durissimo contro l’amministrazione Falcomatà a Reggio Calabria, sostenendo che gli oltre undici anni di gestione attuale stiano descrivendo una realtà urbana inesistente attraverso narrazioni prive di fondamento. Mercoledì 29 aprile 2026, le parole dell’eurodeputato hanno delineato un quadro di profondo stallo per la città reggina, dove i dati statistici sembrerebbero smentire sistematicamente ogni vanto di rinascita politica avanzato dall’ex sindaco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, Nesci demolisce Falcomatà: “Città in declino

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