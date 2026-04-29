Reggina Di Grazia rivela il segreto della rimonta | la forza di Torrisi

Dopo la recente partita, un giocatore della Reggina ha spiegato che la rimonta è stata possibile grazie alla mentalità trasmessa dall'allenatore Torrisi. Ha sottolineato come questa abbia aiutato la squadra a mantenere la concentrazione e a credere nella possibilità di recuperare lo svantaggio. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, elementi che, secondo il giocatore, sono stati fondamentali per il risultato finale.

? Cosa sapere Di Grazia attribuisce la rimonta della Reggina alla mentalità imposta dall'allenatore Torrisi.. Il terzo posto in classifica apre la strada ai play off per gli amaranto.. Andrea Di Grazia ha parlato apertamente della stagione appena trascorsa con la Reggina, analizzando le fasi cruciali del campionato e delineando le prospettive per il futuro imminente in vista dell’ultima giornata di gioco. Seduti ai tavolini dei bar di Reggio, tra un caffè e una discussione accesa sul destino della squadra, si sente il peso di una stagione che ha regalato emozioni contrastanti. Il calciatore, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza vincente al Siracusa, ha voluto fare il punto della situazione dopo aver lottato per tutta l’annata sotto la guida tecnica di Torrisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, Di Grazia rivela il segreto della rimonta: la forza di Torrisi Notizie correlate Mister Torrisi: "I calciatori della Reggina meritano i complimenti"“Si sbagliava chi pensava che eravamo morti, adesso godiamoci questa vittoria e poi penseremo all’Athletic Palermo”, ha dichiarato il tecnico... Gela-Reggina: designata la terna arbitrale e pronto il punto di TorrisiLa sfida di Serie D tra Gela e Reggina, prevista per domenica 12 aprile alle ore 15 presso lo stadio Presti, vede già definiti i protagonisti del...