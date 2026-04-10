Gela-Reggina | designata la terna arbitrale e pronto il punto di Torrisi

Per la partita di Serie D tra Gela e Reggina, in programma domenica 12 aprile alle 15 allo stadio Presti, sono stati scelti gli arbitri e annunciato il punto di Torrisi. La sfida coinvolge le due squadre e si svolgerà sul campo, con le decisioni di gara affidate alla terna arbitrale designata. La convocazione degli ufficiali di gara è stata resa nota in vista dell'incontro.

La sfida di Serie D tra Gela e Reggina, prevista per domenica 12 aprile alle ore 15 presso lo stadio Presti, vede già definiti i protagonisti del rettangolo verde e della gestione tecnica. Per questo incontro valido per la 31ª giornata del girone I, la designazione del direttore di gara ha come protagonista Giosué Ambrosino, proveniente dalla sezione di Torre del Greco, il quale sarà supportato dagli assistenti Enrico Antonini, della zona di Bassano del Grappa, ed Enrico Rossetto, della sezione di Schio. Gestione tecnica e comunicazione pre-gara. L’avvicinamento al duello sportivo tra le due compagini passa attraverso gli appuntamenti istituzionali che caratterizzano la preparazione delle squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gela-Reggina: designata la terna arbitrale e pronto il punto di Torrisi Designata la sestina arbitrale per Juventus-NapoliL’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il prossimo impegno degli azzurri, la gara contro la Juventus a Torino, match in programma domenica 25... Designata la sestina arbitrale per Parma-NapoliL’AIA ha scelto la sestina che arbitrerà il match Parma-Napoli, gara in programma domenica 12 Aprile alle ore 15 allo stadio Tardini. Serie D, Gela-Reggina: designato il direttore di garaProsegue l’avvicinamento a Gela-Reggina, sfida valida per la 31ª giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 12 aprile alle ore 15 allo stadio Presti. A dirigere l’incontro sarà Giosué Amb ... citynow.it Serie D, Gela-Reggina senza tifosi amaranto: divieto di vendita dei bigliettiAS Reggina 1914 comunica che, in occasione della prossima gara in trasferta in programma allo Stadio Comunale Vincenzo Presti di Gela, le autorità competenti hanno disposto il divieto assoluto di v ... strettoweb.com