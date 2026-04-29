Referti e documenti sospetti Ora indaga anche l’Interpol

Le autorità italiane hanno avviato un’indagine su referti e documenti sospetti che coinvolgono un caso mediatizzato. Recentemente, anche l’Interpol ha deciso di approfondire la vicenda, incaricando le proprie squadre di analizzare i materiali raccolti. L’indagine si concentra su possibili irregolarità e incongruenze presenti nei documenti, mentre le verifiche si estendono a diverse fonti. La vicenda ha suscitato attenzione sia pubblica che investigativa.

di Anna Giorgi MILANO Troppe ombre, troppi errori e, quindi, “troppa grazia“? Il "caso" Nicole Minetti, cioè la grazia concessa dal presidente Mattarella all’ex olgettina "love of my life" di Berlusconi e domina delle "cene eleganti" che avrebbe cambiato radicalmente vita, facendo anche volontariato, non è filato liscio già dall’inizio, da quando, cioè, contrariamente a quanto succede, la grazia all’ex igienista dentale, condannata a 3 anni e 11 mesi per induzione alla prostituzione e peculato nei processi Ruby bis e rimborsopoli, non era stata resa pubblica dal Quirinale. All’inizio, forse, semplicemente per non riaccendere un faro sulla vita di un personaggio che, in teoria, aveva archiviato un passato complicato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Referti e documenti sospetti . Ora indaga anche l’Interpol Notizie correlate Referti sospetti dei tamponi Covid. Messa alla prova per i farmacistiAccusato di falsi referti per i tamponi ai tempi del Covid, estinguerà i presunti reati commessi nella battaglia ideologica no-vax con la messa alla... Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.