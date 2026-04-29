Nella giornata di oggi si è svolto un confronto tra rappresentanti istituzionali presso la Prefettura, centrato sul sistema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle isole ecologiche, ai centri di raccolta e alle strategie per migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano. Contestualmente, si è registrato un aumento della partecipazione al referendum sulla stampa, segnando un cambiamento nel modo in cui si affrontano i temi dei diritti e della libertà di informazione.

In Prefettura confronto istituzionale sul sistema rifiuti: al centro isole ecologiche, CCR e strategie per rafforzare raccolta e decoro urbano.. C’è un dato che più di ogni altro racconta il tempo che stiamo vivendo: in appena 48 ore sono state raccolte oltre 50.000 firme per la richiesta di referendum abrogativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale dalla Corte Suprema di Cassazione. Non è solo un numero. È un segnale. È la dimostrazione concreta che i cittadini vogliono tornare protagonisti, incidere, scegliere. Il quesito referendario interviene su una materia delicata e centrale per la democrazia: il finanziamento dell’editoria. Un tema che tocca il cuore stesso del diritto all’informazione, pilastro costituzionale e condizione imprescindibile per l’esercizio della libertà.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum sulla stampa: cresce la partecipazione, cambia il paradigma dei diritti

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