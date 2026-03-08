Sì al referendum sulla giustizia grande partecipazione al gazebo dei Giovani di Noi Moderati

Questa mattina sul corso Garibaldi, i Giovani di Noi Moderati Calabria hanno allestito un gazebo per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia. La partecipazione è stata significativa, con molte persone che si sono fermate per informarsi e esprimere il proprio sostegno alla campagna. L’evento ha visto coinvolti diversi cittadini e rappresentanti del movimento, che hanno distribuito materiali e dialogato con i presenti.

Il consigliere comunale Mario Cardia: "È particolarmente significativo che siano proprio i giovani a essere protagonisti di questa mobilitazione" Questa mattina sul corso Garibaldi si è registrata una grande partecipazione al gazebo organizzato dai Giovani di Noi Moderati Calabria per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. In tanti si sono fermati per informarsi, dialogare e confrontarsi con i giovani militanti che hanno animato l'iniziativa nel cuore della città. "La straordinaria partecipazione - ha dichiarato il consigliere comunale Mario Cardia- dimostra che esiste una forte domanda di cambiamento nel Paese. I cittadini vogliono una giustizia più efficiente, più equilibrata e più vicina alle esigenze delle persone.