Referendum sulla giustizia | il consiglio dei ministri integra il quesito ma la data non cambia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere le date del referendum sulla giustizia per il 22 e 23 marzo. Tuttavia, ha aggiunto un nuovo quesito, che riguarda gli articoli della Costituzione coinvolti dalla riforma, in particolare sulla separazione delle carriere. La modifica è arrivata senza spostare i tempi stabiliti, lasciando tutto invariato sulla data ma ampliando il contenuto del voto.

