Referendum e iniziative popolari

Attualmente, il sistema di finanziamento pubblico all’editoria è al centro di discussioni, poiché alcuni ritengono che possa favorire legami politici a discapito della qualità dell’informazione. In occasione di recenti referendum e iniziative popolari, sono emerse diverse opinioni sulla trasparenza e sull’efficacia di queste modalità di sostegno. Le proposte di modifica puntano a cambiare le modalità di assegnazione e gestione dei contributi pubblici destinati ai mezzi di comunicazione.

Attualmente, il sistema dei contributi pubblici all’editoria rischia di favorire logiche di vicinanza politica a discapito della qualità dell’informazione. Spesso, queste risorse non vengono utilizzate neanche per valorizzare i professionisti del settore: i giornalisti, che si trovano frequentemente a operare in condizioni di precarietà. Per promuovere un cambiamento, l’#AssociazioneSchierarsi sarà presente nelle piazze italiane nelle prossime settimane per raccogliere le firme necessarie a indire un referendum sull’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. È possibile firmare anche online tramite il portale del Ministero della Giustizia: Firma qui https:firmereferendum.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Referendum e iniziative popolari Referendum sulla giustizia: SI o NO Notizie correlate Leggi anche: Dal referendum alle leggi popolari. La Cgil prepara il lancio di Landini Referendum, Fdi: "No all’uso della stanza del sindaco per iniziative di parte"Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Crapanzano, interviene sull’incontro di presentazione del comitato per il no al referendum... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla Cgil arrivano due leggi popolari su sanità e appalti. Landini, una mobilitazione in continuità con i referendum: indichiamo un altro modello sociale’’. Il 15 e 16 maggio al via la raccolta firme; Diritto di voto a 16 anni in tutti i comuni altoatesini, lo chiedono i Verdi; Referendum e leggi popolari, spinta per le firme online: Il Piemonte può fare da apripista; Diritto di voto dai 16 anni, i Verdi presentano un ddl regionale: Un passo importante per rafforzare la partecipazione e la qualità della democrazia. Diritto di voto dai 16 anni, i Verdi presentano un ddl regionale: Un passo importante per rafforzare la partecipazione e la qualità della democraziaTRENTO/BOLZANO. Voto dai 16 anni in regione per referendum, consultazioni e iniziative popolari: i Verdi presentano in consiglio regionale un disegno di legge per uniformarlo in Trentino Alto Adige. L ... ildolomiti.it Diritto di voto a 16 anni in tutti i comuni altoatesini, lo chiedono i VerdiLa possibilità di votare già a 16 anni per referendum, consultazioni e iniziative popolari nei comuni del Trentino Alto Adige c'è, prevista nel codice degli enti locali della Regione. In Alto Adige un ... rainews.it https://www.tvcampiflegrei.it/referendum-sulla-stampa-cresce-la-partecipazione-cambia-il-paradigma-dei-diritti/ - facebook.com facebook Al Masri, Referendum, #Minetti, che bello avere qualcuno che ti difende come Meloni difende Nordio. x.com