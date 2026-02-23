Referendum Fdi | No all’uso della stanza del sindaco per iniziative di parte

Fabrizio Crapanzano di Fratelli d’Italia critica l’uso della stanza del sindaco per promuovere il no al referendum del 22 e 23 marzo. La sua presa di posizione nasce dalla presenza di un incontro di presentazione del comitato contro la consultazione popolare, tenuto in un locale istituzionale. Questa decisione solleva dubbi sulla neutralità degli spazi pubblici e sulla corretta gestione delle risorse comunali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti cittadini e osservatori locali.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Crapanzano, interviene sull’incontro di presentazione del comitato per il no al referendum del 22 e 23 marzo, annunciato nella stanza del sindaco di Favara. "La stanza del sindaco è un luogo istituzionale che rappresenta tutti i cittadini – afferma Crapanzano – e non può essere utilizzata per iniziative di propaganda politica o referendaria". Crapanzano sottolinea inoltre che "le istituzioni non appartengono a una parte politica, ma all’intera comunità" e chiede chiarimenti sulle modalità con cui sarebbe stata autorizzata l’iniziativa. "È doveroso spiegare ai cittadini con quali criteri sia stato concesso l’uso di uno spazio istituzionale per un evento di parte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

