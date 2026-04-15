La Confederazione generale dei lavoratori sta preparando una serie di proposte che riguardano i settori della sanità e degli appalti. Queste iniziative sembrano essere indirizzate anche a sostenere la candidatura del segretario generale. La questione si inserisce nel dibattito politico e sociale in corso, con le associazioni dei lavoratori che si muovono nel tentativo di influenzare le decisioni legislative in atto.

Ci risiamo. Dopo aver promosso cinque referendum sul lavoro miseramente falliti per mancato raggiungimento del quorum, dopo aver partecipato attivamente alla campagna referendaria sulla giustizia, la Cgil insiste nelle iniziative politiche. Questa volta la decisione del leader della Confederazione di Corso d’Italia è quello di promuovere una raccolta di firme per inviare al Parlamento due proposte di legge di iniziativa popolare: una sulla sanità e la seconda sugli appalti. Il merito delle proposte non è ancora noto, ma il più importante sindacato in Italia impegnerà le proprie strutture nei prossimi mesi verso questo obiettivo: l’apparato è stato già allertato in proposito.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dal referendum alle leggi popolari. La Cgil prepara il lancio di Landini

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