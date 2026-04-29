Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 29 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 29 aprile 2026. Nel corso della serata spazio all’ attualità politica: mentre il Governo è alle prese con diversi nodi da sciogliere, non si placano le polemiche sugli scontri durante i cortei del 25 aprile. Come di consueto, il dibattito sarà arricchito dal commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e dai sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Saranno attesi in studio, fra gli altri: Francesco Rutelli, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano, Angelo Bonelli, Augusta Montaruli e Alessandro Sallusti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Francesco Rutelli, Angelo Bonelli e Lucia Annunziata tra gli ospiti

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Leggi la notizia : (Adnkronos) – Stagione a rischio per i naturisti di Roma che, dal 1999, per volontà dell’allora sindaco Francesco Rutelli, hanno una loro area dedicata a Capocotta, sul litorale capitolino. E che oggi rischiano di perderla. https://www.lacronaca - facebook.com facebook