Questa sera, mercoledì 15 aprile, torna in onda su Rete 4 il talk show di attualità chiamato Realpolitik, condotto da Tommaso Labate. Tra gli ospiti previsti ci sono esponenti di diversi schieramenti politici, tra cui rappresentanti di partiti e movimenti. La trasmissione si propone di approfondire temi di stretta attualità politica attraverso confronti e interventi di figure pubbliche.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 15 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 aprile 2026. Al centro della puntata, un’ampia analisi della situazione politica nazionale e internazionale: dal rischio energetico, a causa del blocco dello stretto di Hormuz, alle elezioni in Ungheria, che hanno sancito la fine dell’era Viktor Orbán, fino al botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV. Come di consueto, non mancheranno il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli e Carlo Calenda.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik: Bertinotti, Calenda e Bonelli tra gli ospiti

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