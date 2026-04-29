Re Carlo III si è rivolto al presidente degli Stati Uniti con un tono scherzoso, rivolgendosi anche ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca avviati dall’ex presidente. In occasione di un incontro ufficiale, il sovrano ha pronunciato battute ironiche, tra cui una che faceva riferimento alla lingua francese e alle iniziative di riqualificazione dell’edificio nel 1814. L’atmosfera tra i due leader si è mostrata più informale grazie a questo humor britannico.

Re Carlo III ha portato alla casa bianca l’ umorismo british. Davanti al presidente Usa Donald Trump, il sovrano ha messo in fila una battuta dietro l’altra, a partire dal commento sui tanto discussi lavori di ristrutturazione della Casa Bianca voluti proprio dal tycoon. “Non posso fare a meno di notare i lavori all’East Wing, presidente – ha detto il sovrano britannico – Mi dispiace dover dire che noi britannici, abbiamo compiuto un nostro tentativo di riqualificazione immobiliare della Casa Bianca nel 1814?. Il riferimento era all’episodio in cui, durante la Guerra del 1812-1815, le truppe britanniche diedero alle fiamme la residenza presidenziale, allora nota come ‘Executive Mansion’ o Palazzo Presidenziale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo senza freni con Trump, l’ironia british colpisce la Casa Bianca: “Se non fosse per noi, parlereste francese. Lavori all’ala est? Anche noi nel 1814 abbiamo provato a riqualificarla…”

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