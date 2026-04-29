La battuta da maestro di re Carlo a Trump alla cena di gala | Diciamo che voi senza di noi parlereste francese! Il video di Amicait

Durante una cena di Stato alla Casa Bianca, il re ha rivolto una battuta al presidente americano, commentando le sue recenti affermazioni sulla storia europea e americana. La frase scherzosa ha fatto riferimento al ruolo degli inglesi nella storia, dicendo che senza di loro gli americani parlerebbero francese. Il video dell'episodio è stato condiviso da Amica.it.

(askanews) – Re Carlo III si è rivolto con una battuta al presidente americano Donald Trump durante la cena di Stato alla Casa Bianca, facendo riferimento alle sue recenti dichiarazioni sulla storia europea e americana, ricordando che senza gli inglesi gli americani parlerebbero francese. «Lei ha recentemente affermato, signor Presidente, che senza gli Stati Uniti i paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che senza di noi voi parlereste francese», ha esordito il sovrano britannico. GUARDA LE FOTO Re Carlo spilla birre, Sofia di Edimburgo “Mamma Natale ” e altre foto e news royal della settimana. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA La battuta di re Carlo fa ridere tutti tranne Trump: «Senza i britannici parlereste francese!» Amica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La battuta da maestro di re Carlo a Trump alla cena di gala: «Diciamo che voi senza di noi parlereste francese!». Il video di Amica.it

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