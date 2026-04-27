Arriva re Carlo Trump lo aggancia con la sua stretta di mano Ma il sovrano resiste | la scena all’ingresso della Casa Bianca – Il video

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni, che segue settimane di tensioni tra Londra e Washington. All’ingresso della Casa Bianca, il sovrano ha stretto la mano a un ex presidente statunitense, ma quest’ultimo ha mantenuto la stretta di mano per alcuni secondi prima di lasciar andare. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social.

Re Carlo III e la regina Camilla hanno aperto una visita di quattro giorni negli Stati Uniti pensata per ricucire il rapporto tra Londra e Washington dopo settimane di frizioni sull’asse Casa Bianca-Downing Street. Il presidente americano Donald Trump ha bersagliato a più riprese il premier britannico Keir Starmer, attaccando la linea del Regno Unito sulla guerra in Iran e bollandola come «terribile», con uscite dirette anche contro la persona dello stesso primo ministro. Il viaggio di Stato cade nel pieno delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana e punta a sfruttare il soft power della monarchia britannica per riaprire un canale bilaterale.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Meloni alla Casa Bianca nell'aprile 2025, la stretta di mano con Trump ARCHIVIO – Il video

Leggi anche: Meloni alla Casa Bianca nell'aprile 2025, la stretta di mano con Trump ARCHIVIO

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Re Carlo chiama Trump dopo l'attentato. Buckingham Palace e Casa Bianca valutano modifiche alla visita di Stato; Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita; Spari alla cena della Casa Bianca, Re Carlo chiama Trump: Informato sugli sviluppi, la visita negli Usa è confermata ma le disposizioni di sicurezza saranno ampiamente discusse; Trump conferma la visita di Re Carlo III a Washington: Non vedo l’ora di incontrarlo.

Re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca: il ricevimento con Trump e Melania, tutti i lookRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania. Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna ... ilmattino.it

Arriva re Carlo, Trump lo aggancia con la sua stretta di mano. Ma il sovrano resiste: la scena all’ingresso della Casa Bianca – Il videoRe Carlo III e la regina Camilla hanno aperto una visita di quattro giorni negli Stati Uniti pensata per ricucire il rapporto tra Londra e Washington dopo settimane di frizioni sull’asse Casa ... msn.com

Donald Trump e la First Lady Melania li hanno attendersi alla Casa Bianca, al Portico Sud, per condurli nella Green Room - facebook.com facebook

L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video x.com