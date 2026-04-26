Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa

Buckingham Palace ha annunciato che oggi si svolgeranno incontri con rappresentanti statunitensi per valutare eventuali conseguenze sulla visita di Stato prevista per il Re. La decisione arriva in seguito alla sparatoria avvenuta a Washington, che ha portato a un confronto tra le parti coinvolte. La pianificazione della visita sarà soggetta a eventuali aggiornamenti in base agli esiti di queste discussioni.

Buckingham Palace ha dichiarato che oggi si terranno "diverse discussioni" con i colleghi statunitensi per stabilire se la sparatoria di Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione della prossima visita di Stato del Re. Il Re "viene tenuto pienamente informato sugli sviluppi ed è molto sollevato nell'apprendere che il Presidente, la First Lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi", aggiunge il comunicato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa Notizie correlate Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham PalaceLo scandalo Epstein investe in pieno la famiglia reale, mettendo a dura prova re Carlo. Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: proteste in pubblico e a Buckingham PalaceIl sovrano inglese è stato contestato dalla folla per il coinvolgimento del fratello Andrea nello scandalo Epstein. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa; Oggi i cento anni dalla nascita di Elisabetta II, la festa a Buckingham Palace; A Buckingham Palace la festa per i 100 anni della regina Elisabetta II. Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in UsaBuckingham Palace ha dichiarato che oggi si terranno diverse discussioni con i colleghi statunitensi per stabilire se la sparatoria di Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione della prossi ... ansa.it Il percorso della London Marathon di domenica 26 aprile 2026: partenza dal Parco di Greenwich e arrivo all'ombra di Buckingham Palace - facebook.com facebook