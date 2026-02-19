Caso Epstein | arrestato l’ex principe Andrea fratello di re Carlo del Regno Unito

L’ex principe Andrea, fratello di re Carlo, è stato arrestato oggi a Londra, accusato di aver utilizzato la sua posizione per comportamenti scorretti. La polizia lo ha fermato nell’ambito di un’indagine sulla rete di traffico di persone legata al caso Epstein. Secondo fonti ufficiali, l’arresto è avvenuto dopo una serie di testimonianze che collegano il duca a incontri sospetti con alcune delle vittime. La notizia ha scosso la famiglia reale e attirato l’attenzione dei media internazionali. Il processo dovrebbe chiarire i dettagli delle accuse rivolte all’ex principe.

Andrew Mountbatten-Windsor, l'ex principe Andrea del Regno Unito, è stato arrestato oggi con l'accusa di "cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica". La notizia è stata divulgata dall'emittente britannica Bbc, secondo cui il fratello di re Carlo è stato fermato questa mattina presto da alcuni agenti del dipartimento di polizia della Valle del Tamigi arrivati a bordo di auto senza contrassegni a Sandringham, nel Norfolk, dove vive da quando ha dovuto lasciare la sua casa a Windsor a causa del coinvolgimento nello scandalo del finanziere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Malgrado le numerose accuse affrontate da anni per i suoi legami con il condannato per reati sessuali, la prima volta che l'ex principe britannico subisce un arresto.