Il Regno Unito ha annunciato una strategia per l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di rafforzare la propria autonomia tecnologica entro il 2026. Il piano mira a trasformare il paese in un centro di sovranità digitale, inserendosi in un quadro di rilancio economico dopo il periodo di declino seguito alla Brexit. La mossa si inserisce in un contesto globale di competizione tra nazioni per il controllo delle tecnologie avanzate.

La strategia britannica per l’intelligenza artificiale nel 2026 rientra in un piano ambizioso per trasformare il Regno Unito in un polo di sovranità tecnologica ed è alla base del rilancio economico del paese, per sovvertirne il declino post-Brexit. Il governo laburista vuole cavalcare le potenzialità apparentemente offerte dall’AI e, contemporaneamente, come l’UE, ha l’esigenza di ridurre la sua dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti ora che le tensioni sui principali dossies geopolitici fanno rivedere l’alleanza con Washington. Ma Downing Street affronta anche critiche ampie sulla scala economica del suo impegno, sulle ripercussioni etiche, sulle carenze infrastrutturali e sulla fattibilità di una reale indipendenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Regno Unito punta sull’AI sovranista per affrancarsi da Big tech Usa: ma rischia di restare un passo indietro

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