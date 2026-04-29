Re Carlo e la battuta a Trump | Parli inglese grazie a noi

Durante una cena ufficiale alla Casa Bianca, il re ha rivolto una battuta a Donald Trump, affermando che, senza il coinvolgimento del suo paese, l'ex presidente avrebbe parlato francese. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto il giro dei media, suscitando discussioni sulla natura del commento e sul contesto in cui è stato pronunciato.

(Adnkronos) – "Se non fosse per noi, parlereste francese". Re Carlo III alla Casa Bianca punge Donald Trump nella cena ufficiale. Il sovrano, nel suo discorso, ricorda le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti: "Ha detto che, se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco", in riferimento alla Seconda Guerra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Usa, Re Carlo III risponde a Trump: "Se non fosse per noi, oggi parlereste francese"“Recentemente, signor Presidente, ha affermato che se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco.

Le speranze della stella inglese per la Coppa del Mondo subiscono un duro colpo dopo la battuta d’arresto del clubJude Bellingham potrebbe perdere un’occasione chiave per far valere a Thomas Tuchel la possibilità di prendere l’aereo per il Nord America per la...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Re Carlo, il video della battuta che affonda Trump; Re Carlo al Congresso: la battuta su Oscar Wilde, le risate in Aula e l’appello all’unità tra Regno Unito e Stati Uniti; Re Carlo e la battuta rivolta a Trump: Senza il Regno Unito parlereste francese; Re Carlo III: Partnership tra Regno Unito e USA più importante che mai.

Re Carlo al Congresso: la battuta su Oscar Wilde, le risate in Aula e l’appello all’unità tra Regno Unito e Stati UnitiUn re britannico, un Congresso americano e una citazione di Oscar Wilde: sembra l’inizio di una barzelletta e, invece, è successo davvero. Re Carlo III ha conquistato la platea di Washington con un di ... tg.la7.it

Re Carlo e la battuta rivolta a Trump: «Senza il Regno Unito parlereste francese»Una battuta diplomatica, ma dal forte impatto mediatico, accende il dibattito internazionale durante una cena di Stato. Protagonista Carlo III, che nel suo intervento ha lanciato una frecciata ironica ... msn.com

Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran - facebook.com facebook

USA| Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "andando molto bene" nella guerra contro l'Iran. #ANSA x.com