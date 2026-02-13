Jude Bellingham rischia di perdere la chance di partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar dopo che il suo club, il Real Madrid, ha subito una battuta d’arresto in campionato. La squadra spagnola ha infatti ottenuto una sconfitta pesante che mette in dubbio le possibilità di Bellingham di essere convocato dal ct inglese Gareth Southgate. La notizia, diffusa questa mattina sui social, indica che l’assenza del centrocampista potrebbe essere definitiva a causa di un infortunio muscolare che lo tiene lontano dal campo da diverse settimane. Un dettaglio che rende ancora più difficile per Bellingham convincere Thomas Tuchel, nuovo allenatore del

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Jude Bellingham potrebbe perdere un’occasione chiave per far valere a Thomas Tuchel la possibilità di prendere l’aereo per il Nord America per la Coppa del Mondo di questa estate. La stella del Real Madrid è stata costretta a lasciare i campi appena dieci minuti dopo la vittoria del Real Madrid sul Rayo Vallecano l’1 febbraio e inizialmente gli era stata data una prognosi di quattro settimane per il suo recupero. Tuttavia, i rapporti ora suggeriscono che Bellingham, che è classificato al primo posto in classifica QuattroQuattroDue nella lista dei migliori centrocampisti offensivi al mondo in questo momento – potrebbe restare fuori fino al doppio del tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Le speranze della stella inglese per la Coppa del Mondo subiscono un duro colpo dopo la battuta d’arresto del club

