Re Carlo ha pronunciato un discorso al Congresso degli Stati Uniti, in un momento di grande rilevanza simbolica. L’evento si è svolto in un contesto formale e ufficiale, subito dopo una cerimonia di accoglienza alla Casa Bianca. Il discorso ha suscitato l’attenzione di diversi media, incluso il New York Times, che ha dedicato spazio alla sua partecipazione. La visita prosegue con incontri e interventi legati alla Nato e alla situazione in Ucraina.

In una cornice solenne e altamente simbolica e dopo la cerimonia ufficiale di accoglienza alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Re Carlo III ha tenuto oggi un articolato discorso davanti a una seduta congiunta del Congresso americano, in occasione della visita di Stato a Washington e delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. Il sovrano britannico ha rivolto un lungo intervento ai membri del Congresso, ai vertici istituzionali e ai rappresentanti del popolo americano, definendo il momento come "un'occasione di straordinario significato storico" e ribadendo la profondità del legame tra Regno Unito e Stati Uniti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Re Carlo, il discorso al Congresso Usa tra Nato e Ucraina. E il Nyt lo celebra

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