Re Carlo e la Regina Camilla sono stati ricevuti negli Stati Uniti per una visita ufficiale, durante la quale hanno partecipato a una cena di gala alla Casa Bianca. L’evento è stato organizzato dai precedenti presidenti degli Stati Uniti e dalla first lady uscente. La coppia reale ha presenziato all’appuntamento senza indossare la tiara, mentre la ex first lady ha attirato l’attenzione con un look elegante e sofisticato.

Re Carlo e la Regina Camilla proseguono il loro viaggio negli Stati Uniti dove sono stati gli ospiti di onore alla cena di gala alla Casa Bianca, offerta loro da Donald e Melania Trump. La Sovrana ha rinunciato alla tiara ma ha scintillato con un abito fucsia glitter, mentre la First Lady ha sfoggiato un abito statuario di Dior, semplicemente magnifico. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, cena alla Casa Bianca: Camilla scintilla senza tiara, Melania Trump divina

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