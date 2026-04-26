Assicurazioni stop alle penali | la Cassazione tutela la libertà d’uso
La Corte di Cassazione ha deciso di annullare, con una sentenza prevista per il 23 aprile 2026, una decisione riguardante le penali applicate da una compagnia assicurativa. La vicenda si svolge a Milano e riguarda le clausole contrattuali che limitano la possibilità di scegliere le officine autorizzate. La questione coinvolge anche una assicurazione di responsabilità civile. La sentenza si concentrerà sulla validità di queste clausole nel contesto delle polizze assicurative.
? Cosa sapere La Cassazione annulla il 23 aprile 2026 la sentenza sulle penali MMA IARD Assurance.. Il caso a Milano riguarda la validità delle clausole che limitano la scelta delle officine.. La Corte di Cassazione ha annullato il 23 aprile 2026 una sentenza che legittimava le penali applicate dalle assicurazioni agli automobilisti che scelgono officine non convenzionate, rimandando il caso alla Corte d’Appello di Milano. Il provvedimento giudiziario mette nel mirino le clausole contrattuali che impongono franchigie elevate o costi extra qualora l’assicurato decida di riparare il veicolo presso strutture esterne alla rete selezionata dalla compagnia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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