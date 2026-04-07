Rayo Vallecano-Aek Atene andata quarti Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Mercoledì si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale di Conference League 20252026 tra Rayo Vallecano e Aek Atene. La partita si disputa in Spagna e rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa fase della competizione. Le formazioni stanno definendo le probabili formazioni, mentre l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e su piattaforme digitali.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 20252026. Gli spagnoli puntano decisamente ad andare in fondo, ma devono fare i conti con un avversario insidioso. Rayo Vallecano-Aek Atene si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio de Futbol de Vallecas RAYO VALLECANO-AEK ATENE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli sono reduci dall’importantissima vittoria in campionato contro l’Elche, che ha permesso di aumentare il vantaggio sul terz’ultimo posto, lontano sei lunghezze ad otto giornate dal termine. Vedendo la salvezza vicina, la squadra di Perez può ora concentrarsi solo sul trofeo continentale. I greci si stanno confermando un avversario molto ostico: sono primi in campionato e sono reduci dalla grande vittoria sull’Olympiakos. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Rayo Vallecano-Aek Atene, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Nk Celje-Aek Atene, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Samsuspor-Rayo Vallecano, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Tabellino partita AEK Atene vs Rayo Vallecano; Conference League: il programma dell'andata dei quarti di finale; AEK BC - Asisa Joventut in Diretta Streaming | DAZN IT; Rayo Vallecano-AEK Atene: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Pronostico Rayo Vallecano vs AEK Athens FC – 9 Aprile 2026Il confronto di UEFA Europa Conference League tra Rayo Vallecano e AEK Athens FC in programma il 9 Aprile 2026 alle 18:45 al Campo de Futbol de Vallecas ... news-sports.it Aek Atene - Rayo Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com CALENDARIO QUARTI DI FINALE UEFA CONFERENCE LEAGUE Tutte le partite in diretta in esclusiva su Sky Sport e in streaming NOW Giovedi 9 Aprile ore 18:45 Rayo Vallecano (ESP) vs AEK Athens FC (GRE) ore 21:00 1. FSV Mainz 05 (GER) vs Strasbo - facebook.com facebook