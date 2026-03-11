Samsuspor-Rayo Vallecano andata ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella partita di andata degli ottavi di finale della Conference League 20252026, Samsuspor affronta il Rayo Vallecano. La gara si gioca in Turchia e rappresenta un’occasione storica per i padroni di casa, che cercano di superare per la prima volta questo stadio della competizione. La squadra ospite, invece, ha alle spalle un’esperienza più consolidata nelle competizioni europee. La partita sarà disponibile per la visione in diretta.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. I padroni di casa puntano a passare il turno di una grande competizione europea per la prima volta nella storia, ma di fronte troveranno una squadra più esperta. Samsuspor-Rayo Vallecano si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45presso lo stadio Samsun Yeni 19 Mayis. S AMSUSPOR-RAYO VALLECANO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I turchi sono stati costretti agli spareggi, ma nonostante ciò hanno fatto fuori i macedoni dello Shkendjia molto agevolvente. La competizione europea si è rivelato più soddisfacente del campionato per la squadra di Fink, attualmente ottava in classifica, a meno 14 dalla qualificazione europea.