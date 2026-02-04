Melinda contro Bill Gates | Giustizia per le vittime di Epstein tocca al mio ex marito rispondere

Melinda Gates torna a parlare e mette in discussione il passato con Bill Gates. In un’intervista, chiede giustizia per le vittime di Epstein e dice che ora tocca al suo ex marito rispondere. La loro separazione sembra aver portato alla luce tensioni che non si erano mai viste prima. Melinda non le manda a dire e descrive la situazione come “straziante”.

Melinda contro Bill: la resa dei conti. C’eravamo poco amati e il caso Epstein è la sentenza. “È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l'età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell'età. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio". Melinda French Gates torna a parlare pubblicamente dopo le rivelazioni contenute nei cosiddetti Epstein Files, i documenti che chiamano in causa il rapporto del suo ex marito Bill Gates con il miliardario pedofilo morto suicida. Stando alle mail del 2013 – smentite da mr Microsoft – Gates avrebbe contratto una malattia sessuale da “alcune ragazze russe” incontrate nella casa dell’amico Jeffrey e tentato poi di somministrare di nascosto alla consorte gli antibiotici curativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni.

Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda.

