A Lido Adriano, presso il Cisim, si terrà un nuovo incontro nell'ambito della rassegna Officina Grande Teatro, dedicata a Il Grande Teatro di Lido Adriano. La programmazione prosegue con la partecipazione di Ermanna Montanari, nota attrice e regista, in un evento che fa parte di una serie di appuntamenti culturali nel territorio.

Continua la rassegna di incontri legati a Il Grande Teatro di Lido Adriano denominato Officina Grande Teatro. Sei incontri con personalità del teatro, intellettuali che si occupano di cultura e territorio, con teatranti creatori di luoghi e di senso. Officina Grande Teatro è uno strumento a disposizione degli attori di questo teatro popolare e comunitario, del pubblico, degli appassionati. Sei incontri tematici su commedia dell’arte, voce, racconto, coro, sul rapporto tra musica e teatro, e il racconto del CISIM prima del CISIM; gli incontri vedono la partecipazione di Marco De Marinis, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Franco Masotti e Cesare Albertano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Lido Adriano, al Cisim appuntamento con Ermanna Montanari

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