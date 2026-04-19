Marracash torna alle origini e rompe la ‘quarta parete’ | lo show che abbraccia Barona

Sabato pomeriggio nella zona 6 di Milano sud, in via Enrico De Nicola, la strada è stata chiusa al traffico e affollata di persone. Marracash ha deciso di tornare alle sue origini partecipando a uno show che ha coinvolto il quartiere di Barona, una delle aree più popolari della città. L’evento ha attirato numerosi residenti e appassionati, creando un’atmosfera vivace e partecipativa.

(Adnkronos) – Zona 6, Barona, Milano sud. Sabato pomeriggio, 23 gradi. Via Enrico De Nicola è chiusa al traffico, gremita di persone. E sui balconi c’è chi ha già preso posto. Ai piedi della via c’è una scuola media. È qui che è cresciuto Fabio Bartolo Rizzo. E oggi quella stessa scuola lo guarda tornare. Sono passati anni. Per il quartiere è rimasto Fabio, per l’Italia nel frattempo è diventato Marracash. Per l’industria musicale, il ‘King del rap’. L’atmosfera ricorda quasi quella di uno studente fuori sede che torna a casa dopo mesi. C’è attesa da una parte, voglia di riscatto dall'altra. Alla Barona, periferia di Milano, non va in scena solo un concerto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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