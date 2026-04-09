Negli ultimi giorni, i parchi a tema Disney sono stati teatro di eventi insoliti che hanno attirato l’attenzione online. Durante le visite, alcuni robot che rappresentano personaggi famosi si sono comportati in modo imprevedibile, coinvolgendo bambini e spettatori in situazioni sorprendenti. Tra questi episodi, un personaggio noto ha mostrato una reazione inaspettata davanti ai piccoli, mentre altri personaggi sono stati coinvolti in scene con corvi che strappavano i capelli a una principessa.

Non è stata una settimana facile per gli animatronic Disney. Nel giro di pochi giorni, due incidenti bizzarri hanno trasformato la magia dei parchi a tema in un fenomeno virale che ha scatenato milioni di reazioni sui social. Prima il robot Olaf è letteralmente crollato a terra davanti a una folla di visitatori a Disneyland Parigi, poi l’animatronic di Rapunzel è stato assediato da un gruppo di corvi affamati di extension gratis al Tokyo DisneySea. Due episodi apparentemente scollegati che hanno sollevato domande sulla tecnologia sempre più sofisticata dei parchi e, soprattutto, hanno regalato al web contenuti destinati a restare nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olaf crolla davanti ai bambini, corvi strappano i capelli a Rapunzel: il caos (virale) dei robot nei parchi Disney

Leggi anche: Non c’è pace per i robot Disney: i corvi strappano i capelli a Rapunzel, mentre Olaf “sviene” davanti ai bambini

Disneyland Paris, attimi di panico: il nuovo robot di Olaf cade e si spegne davanti ai visitatori (il video diventa virale)A Disneyland Paris, nel cuore della nuova area “World of Frozen”, un episodio imprevisto ha attirato l’attenzione dei visitatori e dei social: il...

Temi più discussi: Il nuovo Olaf robotico crolla davanti ai fan nel nuovo parco Disney; È appena morto Olaf. Non avevo mai visto la vita lasciare gli occhi di un pupazzo così: il video dello schianto a terra del pupazzo di neve versione animatronic è virale; TikTok tra i denti: Il robot Olaf crolla davanti al pubblico; Disneyland Paris attimi di panico | il nuovo robot di Olaf cade e si spegne davanti ai visitatori il video diventa virale.

Il nuovo Olaf robotico crolla davanti ai fan nel nuovo parco DisneyQualcosa è andato storto nel nuovo regno di Frozen a Disneyland Paris. Un video cattura l'improvviso crollo dell'Olaf robotico e del naso che rotola via ... 105.net

È appena morto Olaf. Non avevo mai visto la vita lasciare gli occhi di un pupazzo così: il video dello schianto a terra del pupazzo di neve versione animatronic è viraleIl video dell'animatronic di Olaf che cade improvvisamente durante uno spettacolo a Disneyland Paris è diventato virale sui social ... ilfattoquotidiano.it

Olaf rotola a Disneyland Paris! Il naso a carota vola via e il robot crolla davanti agli spettatori increduli - facebook.com facebook