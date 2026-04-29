Quattro persone sono state arrestate tra Margherita di Savoia e Bari in relazione a rapine ai mezzi pesanti. Durante le operazioni, la polizia ha recuperato circa 90.000 euro in denaro. Le indagini hanno portato all'identificazione dei sospetti coinvolti in diversi episodi di furto ai danni di tir che transitavano nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare le attività di controllo.

? Cosa sapere Polizia arresta quattro criminali per rapine ai tir tra Margherita di Savoia e Bari.. Recuperati 90.000 euro in contanti e merce alimentare sottratta tra febbraio e aprile.. La Polizia di Stato ha arrestato quattro individui coinvolti in una serie di rapine a mano armata che hanno colpito due autotrasportatori tra il 1° febbraio e l’1 aprile 2026, recuperando parte della merce sottratta e 90 mila euro in contanti. Il fil rouge investigativo, avviato dopo un violento sequestro avvenuto a Margherita di Savoia nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ha portato gli inquirenti a individuare un sistema di ricettazione che collegava diverse zone del territorio pugliese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapine ai tir in Puglia: arrestati 4 criminali e 90.000€ recuperati

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