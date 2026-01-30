Rapine ai rider a Seveso | tre minorenni arrestati dai carabinieri

I Carabinieri di Meda hanno arrestato oggi tre minorenni coinvolti in rapine ai rider a Seveso. I giovani, tra i 16 e i 18 anni, sono residenti a Cesano Maderno e Mozzate. L’operazione è arrivata dopo indagini che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

