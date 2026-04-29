Rapinati e sequestrati in strada | presa la banda armata che assaltava i tir
La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini tra i 40 e i 50 anni, che sono stati fermati sulla base di quattro provvedimenti emessi dalla Procura di Foggia. I soggetti sono accusati di aver preso parte a rapine a mano armata e ricettazione, coinvolgendo anche sequestri e furti di tir in strada. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e alle misure cautelari nei loro confronti.
La Polizia di Stato ha eseguito 4 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di quattro soggetti, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina a mano armata e ricettazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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