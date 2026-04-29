Rapinati e sequestrati in strada | presa la banda armata che assaltava i tir

La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini tra i 40 e i 50 anni, che sono stati fermati sulla base di quattro provvedimenti emessi dalla Procura di Foggia. I soggetti sono accusati di aver preso parte a rapine a mano armata e ricettazione, coinvolgendo anche sequestri e furti di tir in strada. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e alle misure cautelari nei loro confronti.