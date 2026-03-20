Nella notte di giovedì 19 marzo, cinque uomini armati sono entrati nell’abitazione di via Fonseca a Casoria, sequestrando e aggredendo i membri della famiglia Di Mauro. I banditi cercavano un presunto bottino di 500mila euro, ma hanno sbagliato indirizzo e non hanno trovato nulla. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.

I malviventi, vestiti di nero, con passamontagna e guanti, hanno agito con estrema violenza e apparente esperienza. Una volta entrati nell’abitazione, hanno svegliato di soprassalto i membri della famiglia, immobilizzandoli con lenzuola tagliate a strisce. Secondo il racconto a Nanotv di Giuseppe Di Mauro, 28 anni, figlio del capofamiglia Giovanni, i banditi hanno subito iniziato a chiedere insistentemente dove fosse nascosto il denaro: "Ci hanno chiesto più volte dei cinquecentomila euro e ad ogni risposta negativa ci picchiavano, soprattutto mio padre". L’aggressione ha provocato gravi conseguenze fisiche. Il capofamiglia, pensionato, ha riportato una frattura al bacino, oltre a lividi ed ecchimosi e un trauma al collo che ha reso necessario l’uso del collarino. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, rapinati e sequestrati ma la banda sbaglia abitazione: “Cercavano 500mila euro”

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