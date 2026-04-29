Rapinata anche un’altra farmacia Due colpi di fila con stesse modalità

Nella zona della Paciana si è verificata una nuova rapina in farmacia, a meno di 24 ore da un episodio simile avvenuto presso un’altra farmacia della zona. Questa volta, un uomo è entrato nel negozio armato di forbici, ha minacciato la farmacista e si è allontanato con l’incasso. La rapina si aggiunge a quella avvenuta poco prima alla Farmacia Bartoli, che si era verificata con le stesse modalità.

Entra in farmacia, minaccia la farmacista con un paio di forbici e si dà alla fuga con l’incasso. È successo ancora, a meno 24 ore dalla rapina messa a segno alla Farmacia Bartoli, è stata presa di mira un’altra farmacia, questa volta nella zona della Paciana. Il blitz di un uomo con il volto travisato è avvenuto lunedì verso le 11.30. Stesse identiche modalità del colpo messo a segno domenica nel primo pomeriggio. L’uomo è entrato dall’ingresso principale con il volto travisato, si è avvicinato al bancone e con un paio di forbici (forse proprio le stesse di domenica), ha minacciato le titolari ed una dipendente intimando loro di consegnare l’incasso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapinata anche un’altra farmacia. Due colpi di fila con stesse modalità Notizie correlate Cervia, farmacia rapinata: coltello e fuga, indagini a tappeto perCervia Sotto Shock: Rapina in Farmacia, Cresce l’Allarme per la Sicurezza Urbana Un’irruzione violenta ha scosso la tranquillità di Cervia giovedì... Raflò, un’altra spaccata: "Tre colpi in due anni. E sempre noi nel mirino"Ancora una vetrina infranta, ancora un risveglio amaro, e per giunta la mattina di Pasqua. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Rapinata anche un’altra farmacia. Due colpi di fila con stesse modalità; Mattino Cinque: Roma, le immagini di un'altra rapina in gioielleria Video; Foligno, rapinata un'altra farmacia: caccia al ladro con le forbici. Cinisello Balsamo, la polizia locale difende un 50enne rapinato da tre uomini: ma era uno spacciatore anche lui, arrestato con gli altriUn uomo di mezza età minacciato da tre giovani, uno dei quali con un cane di grossa taglia che puntava la vittima spingendola contro la sua vettura, un’auto di grossa cilindrata. L’equipaggio della ... milano.corriere.it Rapina al supermercato di Pofi: cassiera minacciata con una pistolaUn’altra rapina a mano armata in un supermercato. Questa volta, a Pofi, due malviventi, con il volto travisato, hanno fatto irruzione nel supermercato Conad del paese, intorno alle 19.10 di oggi. Uno ... ilmessaggero.it Multimedia TV. . TG - Donna rapinata al cimitero - 28/4/2026 - facebook.com facebook Commerciante aggredita e rapinata in pieno centro, 50enne arrestato: nei guai anche un giovane x.com