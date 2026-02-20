Cervia farmacia rapinata | coltello e fuga indagini a tappeto per

Una farmacia di Cervia è stata rapinata da un uomo armato di coltello, che ha minacciato i presenti prima di fuggire con il bottino. L’episodio si è verificato intorno alle 21, lasciando clienti e dipendenti sotto shock. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per rintracciare il responsabile, che si è dileguato rapidamente a bordo di uno scooter. La zona è stata isolata per gli accertamenti, mentre i residenti sono preoccupati per la crescente serie di episodi simili in città.

Cervia Sotto Shock: Rapina in Farmacia, Cresce l'Allarme per la Sicurezza Urbana. Un'irruzione violenta ha scosso la tranquillità di Cervia giovedì sera. Un uomo armato di coltello ha rapinato la farmacia Madonna del Mare in via Caduti per la Libertà, fuggendo con un bottino di cui l'ammontare è ancora in fase di quantificazione. L'episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza delle attività commerciali e sulla crescente preoccupazione per la criminalità nelle aree urbane. Dinamica dell'Irruzione e Intervento delle Forze dell'Ordine. L'irruzione è avvenuta intorno alle 19:00. Il rapinatore, giungendo all'interno della farmacia, ha immediatamente minacciato il personale con un'arma bianca, costringendolo a consegnare il denaro presente nella cassa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all'identità del responsabile