Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle quattro, una vetrina della gastronomia Raflò in via Maggiore è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Si tratta del terzo episodio in due anni, tutti caratterizzati dalla rottura di una vetrina. L’incidente si è verificato durante le festività di Pasqua, lasciando il locale con danni e un risveglio amaro. Nessuna informazione è stata diffusa sui responsabili o sui danni economici subiti.

Ancora una vetrina infranta, ancora un risveglio amaro, e per giunta la mattina di Pasqua. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle quattro, la gastronomia Raflò in via Maggiore è finita di nuovo nel mirino dei ladri. Una spaccata rapida, consumata in pochi minuti: due persone, riprese dalle vicine telecamere, hanno preso a calci l’ingresso fino a sfondarlo, per poi entrare e uscire con un bottino irrisorio – alcune bottiglie di liquore – lasciandosi alle spalle danni alle strutture ben più pesanti. Il fondo cassa, da tempo, non viene più lasciato all’interno proprio per prevenire episodi simili. Una precauzione che però non è bastata a evitare l’ennesimo colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raflò, un’altra spaccata: "Tre colpi in due anni. E sempre noi nel mirino"

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Spaccata da Raflò: danni al negozio di pasta fresca in via MaggioreNella notte tra sabato e domenica, intorno alle quattro del mattino, il negozio di pasta fresca Raflò, situato in via Maggiore, è stato preso di mira da ignoti per l’ennesima spaccata. ravenna24ore.it

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