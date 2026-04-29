Rapina in via Atenea commerciante picchiato e derubato di bottiglie di alcolici

Nella tarda serata di ieri, in via Atenea, un commerciante è stato vittima di una rapina. Durante l’episodio, l’uomo è stato colpito e ha subito il furto di alcune bottiglie di alcolici. La scena si è svolta nel suo negozio, con i malviventi che sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sull’identità dei responsabili.

Rapina nella tarda serata in via Atenea, dove il titolare di un minimarket è stato aggredito e derubato. L’uomo, colto di sorpresa da due o forse tre persone all’interno del negozio, è stato malmenato con calci, pugni e schiaffi prima che i malviventi si impossessassero di diverse bottiglie di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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