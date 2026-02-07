Un commerciante di Novegro ha vissuto una brutta sorpresa ieri sera. Mentre stava caricando il furgone dopo una giornata di lavoro, due ladri sono entrati in azione. In pochi minuti, hanno preso due contenitori pieni di carte Pokémon molto rare e preziose, per un valore stimato di 45 mila euro. Il furto è avvenuto in un momento di distrazione, lasciando il commerciante senza le sue attrezzature più importanti. Le forze dell’ordine stanno indagando per trovare i responsabili.

Novegro (Milano), 6 febbraio 2026 – Al termine di una lunga giornata, mentre il commerciante stava caricando il furgone, i ladri gli hanno portato via due contenitori che contenevano le più preziose carte dei Pokemon. Il furto è avvenuto domenica sera 1 febbraio al palazzo esposizioni di Novegro che ha ospitato una fiera dedicata ai fumetti, ma Luca Dallavalle se n’è reso conto soltanto il giorno seguente, nel momento un cui ha scaricato il suo mezzo e si è accorto che mancavano proprio i pezzi più preziosi tra quelli portati allo stand. Per un valore di ben 45mila euro. Furto di carte Pokemon da 45mila euro in fiera: i ladri si fanno scudo con i bambini L’appello ai colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novegro, furto alla fiera: commerciante derubato di carte Pokemon per un valore di 45mila euro

Approfondimenti su Novegro Furto

Furto da 45mila euro di carte Pokémon in una fiera a Segrate.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Novegro Furto

Argomenti discussi: II pavese Luca Dalla Valle denuncia il furto di figurine e carte Pokemon da 45mila euro subito alla fiera di Novegro; Furto di carte Pokemon da 45mila euro in fiera: i ladri si fanno scudo con i bambini; Olimpiadi, dentro lo stadio San Siro: ecco i preparativi per la cerimonia di apertura; Giornata contro il cancro: rischia l'amputazione della gamba per un tumore; ora, con un femore nuovo, danza in volo sui cerchi.

II pavese Luca Dalla Valle denuncia il furto di figurine e carte Pokemon da 45mila euro subito alla fiera di NovegroII pavese Luca Dalla Valle denuncia il furto di figurine e carte Pokemon da 45mila euro subito alla fiera di Novegro II pavese Luca Dalla Valle denuncia il furto di figurine e carte Pokemon da 45mila ... ilgiorno.it

Furto di carte Pokemon da 45mila euro in fiera: i ladri si fanno scudo con i bambiniDerubato a Novegro il titolare di due negozi a Pavia e Stradella: Mi hanno portato via due valigette a fine manifestazione, me ne sono accorto solo il giorno dopo. E il video in cui chiede una mano ... ilgiorno.it

Prima appuntamento del Nuovo Anno! Vi aspetto sabato 31 gennaio al FESTIVAL DEL FUMETTO a Novegro alle 14:00 intervista/conferenza sul palco del padiglione D alle 15:00 Meet and Greet presso la direzione del padiglione D SIATECI!!! Festiva facebook