Rapina in profumeria | coppia aggredisce l’addetta per fuggire

Il 25 aprile, una coppia di cinquantenni ha aggredito un’addetta alla sicurezza in una profumeria di Parma, tentando di sottrarre merce e poi fuggendo dall’esercizio commerciale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono state chiamate le forze dell’ordine per gestire la situazione. Non ci sono state altre persone coinvolte e l’addetta ha riportato lievi ferite. Gli inquirenti stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Coppia di cinquantenni aggredisce addetta alla sicurezza in una profumeria di Parma il 25 aprile.. I carabinieri denunciano i coniugi già noti alle autorità per reati contro il patrimonio.. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato due cittadini di origine est-europea, entrambi cinquantenni, per una rapina avvenuta nel pomeriggio del 25 aprile all’interno di un punto vendita specializzato in cosmetici e articoli per la casa. L’episodio, che ha coinvolti i due coniugi residenti in città, si è trasformato in uno scontro fisico quando i malviventi, messi alle strette per il furto di prodotti di bellezza, hanno aggredito l’addetta alla sicurezza per facilitare la fuga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina in profumeria: coppia aggredisce l’addetta per fuggire Notizie correlate Dalla merce rubata nascosta nella borsa all’aggressione contro l'addetta alla sicurezza: denunciata per rapina coppia 50enneRubano cosmetici e per fuggire aggrediscono l'addetta alla sicurezza: denunciata coppia di 50enni dell’est Europa. Giugliano, armati di pistola tentano rapina nei pressi dello stadio: coppia riesce a fuggireMomenti di paura nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di...