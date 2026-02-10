Giugliano armati di pistola tentano rapina nei pressi dello stadio | coppia riesce a fuggire

Una coppia di Giugliano è riuscita a scappare dopo un tentativo di rapina davanti allo stadio. I due, rientrando a casa in auto, sono stati avvicinati da due uomini armati di pistola. La coppia ha reagito e ha messo in fuga i malviventi, che sono poi scappati a piedi. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ancora dettagli sui sospetti o sulle eventuali motivazioni.

Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa in auto. Secondo il racconto della vittima, tre ragazzi a bordo di un motorino si sarebbero affiancati all'automobile, mandando in frantumi il vetro nel tentativo di aprire la portiera. All'interno del veicolo si trovava una coppia. Durante l'azione, uno dei tre avrebbe mostrato una pistola, aumentando il livello di pericolo. Fortunatamente, grazie alle portiere bloccate e al motore acceso, i due giovani sono riusciti a fuggire rapidamente, evitando conseguenze peggiori.

