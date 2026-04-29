Raphinha, Bernal e Christensen si sono allenati con il gruppo e sono pronti per la prossima partita contro l’Osasuna. Dopo aver affrontato alcuni problemi fisici, i tre calciatori hanno ripreso a pieno ritmo le sessioni di allenamento. La loro presenza in campo è prevista per la sfida in programma nei prossimi giorni, e tutti e tre hanno partecipato alle esercitazioni tattiche e atletiche con il resto della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mercoledì è stata una giornata positiva per il Barcellona, che ha visto il rientro in allenamento parziale di tre giocatori importanti: Raphinha, Marc Bernal e Andreas Christensen. Questo recupero arriva in un momento cruciale per la squadra, che si prepara ad affrontare una serie di partite impegnative nel campionato e nelle competizioni europee. La presenza di questi calciatori potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni del Barcellona, soprattutto in considerazione delle sfide imminenti. Il rientro di Raphinha, in particolare, è atteso con grande interesse.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Raphinha, Bernal e Christensen in ripresa: pronti per la sfida contro l’Osasuna.

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