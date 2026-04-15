Il Teatro Comunale di Carpi ospiterà venerdì 17 aprile alle 21 il grande finale della stagione di danza 2025-2026. La serata vedrà sul palco Sergio Bernal, noto come uno dei più importanti interpreti del flamenco, che si confronterà con il mondo della danza classica. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della programmazione stagionale dedicata alla danza.

Il Teatro Comunale di Carpi si prepara a ospitare, nella serata di venerdì 17 aprile alle ore 21, il grande finale della sua programmazione dedicata alla danza per la stagione 2025-2026. Protagonista assoluto della serata sarà il ballerino Sergio Bernal, figura di spicco nel internazionale, che porterà in scena lo spettacolo intitolato Una noche con Sergio Bernal. L’evento rappresenta un momento di altissimo rilievo culturale per il territorio modenese, poiché vede sul palco un artista che ha ricoperto il ruolo di primo ballerino presso il Balletto nazionale di Spagna e che oggi guida una propria compagnia, venendo riconosciuto come il massimo esponente del flamenco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sergio Bernal a Carpi: il re del flamenco sfida la danza classica

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