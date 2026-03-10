Fiorentina | Christensen in porta contro il Rakow Kean a riposo in vista della Cremonese Anche Solomon in ripresa

FIRENZE – Oliver Christensen difenderà la porta della Fiorentina nella partita di giovedì 12 marzo 2026, alle 21, contro il Rakow, gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. L'Uefa infatti ha accettato la richiesta di sostituzione del portiere Lezzerini, vittima di una lesione al retto femorale della coscia destra, con il pariruolo danese, e con quest'ultimo che molto probabilmente sarà schierato titolare nella sfida contro la formazione polacca. Indisponibili invece l'infortunato lungodegente Lamptey, Solomon (in ripresa, difficile per Cremona, più probabile il rientro contro l'Inter), alle prese anche lui con i postumi di una lesione al retto femorale della coscia destra, e la coppia Brescianini-Rugani, fuori dalla lista Uefa.