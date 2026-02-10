Parla Romano La Russa Forza Italia esce dall' aula La battuta dell' assessore | Avranno la prostatite Poi si scusa

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 10 febbraio, Romano La Russa di Fratelli d’Italia ha preso la parola e subito i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e sono usciti dall’aula. La scena ha suscitato sorpresa tra i presenti. Poco dopo, l’assessore ha fatto una battuta sulla prostatite, poi si è scusato pubblicamente. La decisione di Forza Italia di lasciare l’aula ha fatto discutere, confermando le tensioni tra i due partiti.

Forza Italia l'aveva promesso e, alla prima occasione, l'ha fatto. Martedì 10 febbraio, in consiglio regionale, non appena l'assessore di FdI Romano La Russa ha preso la parola, i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e se ne sono andati dall'aula.La protesta preannunciataUna protesta.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Romano La Russa Sì dell'Ars alla Finanziaria. Ma la maggioranza esce dall'Aula a pezzi L’Ars ha dato il via libera alla Finanziaria, anche se la maggioranza si è sfaldata durante la votazione. Dall’auto alla chimica, l’industria lombarda e la sfida dell’Europa. Parla l’assessore Guido Guidesi L’industria lombarda, dall’automotive alla chimica, gioca un ruolo chiave nel contesto europeo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Romano La Russa Argomenti discussi: AVIS e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari insieme per diffondere la cultura della donazione di sangue - AVIS; Ignazio La Russa sta con Andrea Pucci: Fa ridere, parla come la gente a cena; Consenso e volontà, genio e follia, il ruolo di La Russa, giovani dopo la catastrofe, la prima pattinatrice olimpica, la Playlist, il mago del Cremlino; La Russa, i fatti di Torino e la storia sbagliata. La Russa: «Pucci fa ridere, parla come la gente a cena. La Rai gli chieda di cambiare idea»Il presidente del Senato: assurde le critiche preventive. Ma qualcuno ha mai detto niente per Benigni? Dice che lo diverte «da più di 30 anni, qui a Milano è conosciuto. Fa veramente ridere, se posso ... roma.corriere.it Tensioni con Romano La Russa, i consiglieri lombardi di FI lasciano l'Aula(ANSA) - MILANO, 10 FEB - I consiglieri regionali lombardi di Forza Italia hanno abbandonato l'aula del Consiglio regionale quando ha preso la parola l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa, espone ... msn.com Quando si parla dell’Impero romano d’Oriente, o Impero bizantino, di solito si pensa subito a Costantinopoli, all’eredità romana e agli intrighi di corte. Poi si passa alle sue guerre, alla politica e alle questioni religiose. Ma quasi mai si va oltre, chiedendosi sem - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.