Parla Romano La Russa Forza Italia esce dall' aula La battuta dell' assessore | Avranno la prostatite Poi si scusa

Da milanotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 10 febbraio, Romano La Russa di Fratelli d’Italia ha preso la parola e subito i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e sono usciti dall’aula. La scena ha suscitato sorpresa tra i presenti. Poco dopo, l’assessore ha fatto una battuta sulla prostatite, poi si è scusato pubblicamente. La decisione di Forza Italia di lasciare l’aula ha fatto discutere, confermando le tensioni tra i due partiti.

Forza Italia l'aveva promesso e, alla prima occasione, l'ha fatto. Martedì 10 febbraio, in consiglio regionale, non appena l'assessore di FdI Romano La Russa ha preso la parola, i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e se ne sono andati dall'aula.La protesta preannunciataUna protesta.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

