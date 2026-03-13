Il corteo del 25 aprile a Milano si svolge come di consueto, attirando l’attenzione sulla partecipazione della Brigata Ebraica. Davide Romano ha annunciato che la bandiera di Israele sarà presente, spiegando che deriva da quella della Brigata Ebraica stessa. La discussione sulla presenza o meno delle bandiere israeliane si è fatta più accesa quest’anno, aggiungendo un nuovo capitolo alla polemica che accompagna ogni edizione.

Milano, 13 marzo 2026 – Immancabile, come ogni anno a Milano, la polemica sulla partecipazione della Brigata Ebraica al corteo per la Liberazione, quest’anno si è arricchita di un capitolo ulteriore, che riguarda la presenza o meno alla manifestazione del 25 aprile delle bandiere di Israele. L'Arci di Milano, attraverso il suo presidente Maso Notarianni, ha inviato alcuni giorni fa una lettera a comunità ebraica e associazioni partigiane chiedendo che le bandiere di Israele non sfilino in corteo e oggi gli ha risposto, sempre con una lettera aperta, il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano. La risposta di Davide Romano. I combattenti della Brigata ebraica "imbracciarono le armi sotto la loro bandiera, poi divenuta quella dello Stato di Israele - ha evidenziato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il corteo del 25 aprile, Davide Romano risponde all'Arci: "La bandiera di Israele ci sarà: viene da quella della Brigata Ebraica"

