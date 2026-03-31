Ferretti il 2025 si chiude nel segno della crescita | ricavi a 1,2 miliardi Sullo sfondo resta l' Opa e l' offerta del miliardario ceco

Nel 2025 Ferretti Group ha registrato ricavi per circa 1,2 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto agli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la guida dell’amministratore delegato, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre, evidenziando una situazione finanziaria stabile. Sullo sfondo rimane l’offerta pubblica di acquisto e l’interesse di un investitore ceco.

Ferretti Group continua a navigare a gonfie vele. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la guida dell'amministratore delegato Alberto Galassi, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre, delineando un quadro di solida crescita e stabilità finanziaria nonostante le incertezze del panorama geopolitico globale. L’esercizio 2025 si è chiuso con ricavi netti nuovo pari a 1.231,7 milioni di euro, segnando un incremento del 5,0% rispetto all'anno precedente. Un risultato che il Gruppo definisce “superiore alla performance del mercato di riferimento”. Ancora più significativa la crescita della redditività: l’Ebitda adjusted ha raggiunto i 202,8 milioni di euro (+6,7% rispetto al 2024), con un margine sui ricavi che sale al 16,5%, in aumento di 30 punti base. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ferretti, il 2025 si chiude nel segno della crescita: ricavi a 1,2 miliardi. Sullo sfondo resta l'Opa e l'offerta del miliardario ceco Articoli correlati Nautica, Ferretti chiude il 2025 in crescita: oltre 1,2 miliardi di ricavi. "Consolidiamo la nostra leadership"Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha approvato i principali dati finanziari consolidati preliminari al 31 dicembre 2025, confermando un... Opa su Ferretti, il miliardario ceco Komarek alza il prezzo: il valore dell'operazione passa a 203 milioniIl nuovo corrispettivo incorpora quindi un premio del 2,7% in più rispetto al prezzo di chiusura del 25 marzo e del 35,1% rispetto al valore delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Iren, bilancio 2025 in accelerazione: Ebitda a 1,35 miliardi (+6%) e utile a 301 milioni (+12%); Iren, approvato il bilancio 2025: per i soci pubblici reggiani dividendi per 20,9 milioni; Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025. Ferretti, l'utile sale a 90,1 milioni nel 2025. Dividendo di 0,11 euroFerretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il 2025 con ricavi netti nuovo in crescita di circa il ... teleborsa.it Analisi congiunturale, i commenti di Buia, Ferretti e Marchini x.com Bacoli, nuovi fondi per Villa Ferretti: un angolo di paradiso tra mare e storia. - facebook.com facebook