Un uomo di 29 anni di origini cingalesi è stato arrestato a Napoli Centrale con l’accusa di aver molestato una donna nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato avviato dopo la segnalazione della vittima, che ha riferito di essere stata molestata poco prima. L’arresto è stato eseguito poco dopo la denuncia.

Un 29enne è stato arrestato per violenza sessuale nella stazione di Napoli Centrale. L’intervento è scattato nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, dove una donna aveva segnalato di essere stata appena molestata. Gli agenti della polfer, impegnati nei controlli del servizio “Stazioni sicure”, sono intervenuti al binario 2 dopo la chiamata al centro operativo. Sul posto hanno trovato la vittima, in evidente stato di agitazione, che ha indicato l’uomo come autore della violenza. Il 29enne, originario dello Sri Lanka, è stato bloccato poco dopo e arrestato in flagranza di reato. Proseguono i controlli rafforzati nell’area della stazione e nelle zone circostanti Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenza sessuale alla stazione di Napoli Centrale, arrestato cingalese

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