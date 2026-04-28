Giugliano fermato con droga in auto | concessi domiciliari per Giovanni o napulitano

Giovanni Napoletano, residente a Giugliano e nato nel 1961, è stato scarcerato e ora si trova agli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato domenica scorsa e si trovava nel carcere di Poggioreale con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La decisione di concedere i domiciliari è stata presa nelle ore successive all’arresto.

Scarcerato Giovanni Napoletano, giuglianese classe '61. L'uomo era stato arrestato domenica scorsa e rinchiuso nel carcere di Poggioreale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’udienza di convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha scarcerato l’uomo concedendo gli arresti domiciliari, nonostante i precedenti specifici. L’uomo è stato intercettato nella tarda serata di martedì 20 aprile, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda. L’atteggiamento palesemente nervoso e le risposte evasive fornite ai militari hanno immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, fermato con droga in auto: concessi domiciliari per Giovanni “o napulitano” Notizie correlate Giugliano, maxi carico di droga: arrestato il noto “o Napulitano?? Cosa sapere Arrestato a Giugliano Giovanni Napolitano con oltre 400 grammi di marijuana tra auto e casa. Giugliano, fermato a bordo di una Fiat Panda con droga: arrestato 64enneSi chiama Giovanni Napoletano ed è un 64enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Droga in auto e in casa, arrestato 64enne a Giugliano; I carabinieri arrestano un 64enne per droga. In casa 203 grammi di marijuana; Giugliano in Campania, droga in auto e in casa: arrestato 64enne; Giugliano, arrestato Vincenzo Nettuno: da tre anni latitante del narcotraffico. Giugliano in Campania, fermato al posto di blocco dopo tre anni di latitanza: arrestato ricercato per narcotrafficoA Giugliano in Campania i Carabinieri arrestano un latitante ricercato dal 2023 per traffico internazionale di droga. Fermato a un controllo con documenti falsi e falsa identità ... ilgazzettinovesuviano.com Giugliano, fermato a bordo di una Fiat Panda con droga: arrestato 64enneSi chiama Giovanni Napoletano ed è un 64enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compa ... teleclubitalia.it Giugliano, carte d'Identità tra odissea e degrado: cittadini in fila dalle 5 del mattino. Borrelli sommerso dalle proteste: "Servizi inadeguati, subito un intervento" A Giugliano in Campania il diritto a un documento d'identità è diventato un miraggio. Nelle ultime ore - facebook.com facebook