Un giovane di 28 anni è stato arrestato in relazione a un raid punitivo avvenuto in una casa, legato a un debito di 32.500 euro. Dopo alcune settimane di detenzione, il tribunale del riesame di Napoli ha deciso di lasciarlo andare, accogliendo il ricorso presentato dal suo avvocato. L’indagine ha portato alla luce le modalità con cui si è svolto l’episodio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Sabato Graziano, ha scarcerato il noto ras Sabato Ferrante, pluripregiudicato di 28 anni di Altavilla Irpina, imputato di tentata estorsione aggravata di 32 500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi. Sabato Ferrante è il genero del narcotrafficante irpino Roberto Marino, figura chiave del traffico di droga in Campania e in particolare modo tra le province di Benevento ed Avellino. Secondo le indagini della DDA, coordinate dai Pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, Ferrante ed un altro soggetto avrebbero messo in essere un raid punitivo contro una persona di Benevento che aveva un debito di droga, cocaina e hashish, di 32.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Raid punitivo in casa della vittima per un debito di 32.500 euro: 28enne lascia il carcere

Notizie correlate

Raid punitivo per un debito di droga: scarcerato Ferrante, concessi i domiciliariIl genero del boss Marino torna a casa: il Tribunale del Riesame sostituisce la detenzione in carcere per il pregiudicato di Altavilla Irpina.

Raid punitivo a casa dei rom, picchiati con ferri e pugni: pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuoriFALCONARA MARITTIMA - Una spedizione punitiva organizzata per vendicare un amico, un raid sotto casa con tre auto e un pestaggio violento consumato...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Raid punitivo a casa dei rom, picchiati con ferri e pugni: pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuori; Raid punitivo al parco per un debito di droga: sette giovani della gang patteggiano 2 anni.

Avellino, raid punitivo in carcere: in dieci subito a processoTentato omicidio del detenuto Paolo Piccolo, venticinquenne napoletano picchiato brutalmente nel carcere di Bellizzi Irpino: disposto il giudizio immediato per i dieci detenuti imputati, considerati ... ilmattino.it

Agguato sotto casa di un imprenditore: a Tolentino tre muratori arrestati dai carabinieriTOLENTINO Raid punitivo a casa di un imprenditore edile armati di bastoni, scattano tre arresti. I carabinieri della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi, hanno individuato i tre ... corriereadriatico.it

Raid punitivo, picchiati con ferri e pugni. Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook